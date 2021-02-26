ПриватБанк подасть апеляцію на рішення суду про заборону обирати голову правління

Державний ПриватБанк (Київ) подасть апеляцію на рішення Господарського суду міста Києва від 24 лютого 2021 року про забезпечення позову первинної профспілкової організації працівників фінустанови, якою суд заборонив здійснювати будь-які дії з обрання і призначення голови правління банку.

Згідно з повідомленням прес-служби банку в п'ятницю, постанову про забезпечення позову суд затвердив у відповідь на другу заяву з боку профспілки, тоді як першу було відхилено, пише "Інтерфакс-Україна".

"Позов і заяви про його забезпечення з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів посідав 1-ше місце (568,244 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

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