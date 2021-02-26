ПриватБанк подасть апеляцію на рішення суду про заборону обирати голову правління
Згідно з повідомленням прес-служби банку в п'ятницю, постанову про забезпечення позову суд затвердив у відповідь на другу заяву з боку профспілки, тоді як першу було відхилено, пише "Інтерфакс-Україна".
"Позов і заяви про його забезпечення з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів посідав 1-ше місце (568,244 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.
Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку та влив у його капітал понад 155 млрд грн.
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