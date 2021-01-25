Приватбанк виграв справу щодо 250 АЗС у структур Коломойського

Державний Приватбанк отримав право на повернення 247 автозаправних станцій так званої групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Finbalance.

14 січня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Приватбанку та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва й постанову Північного апеляційного госпсуду, якими було задоволено клопотання 38 компаній, пов’язаних з "приватівцями", та в рамках забезпечення їх позову заборонено Приватбанку вживати будь-які дії щодо повернення та витребування 247 АЗС, переданих банком у лізинг.

Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками Приватбанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від Приватбанку 247 АЗС.

Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для 38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі).

Читайте також: НБУ відсудив у компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів