Приватбанк виграв справу щодо 250 АЗС у структур Коломойського
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Finbalance.
14 січня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Приватбанку та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва й постанову Північного апеляційного госпсуду, якими було задоволено клопотання 38 компаній, пов’язаних з "приватівцями", та в рамках забезпечення їх позову заборонено Приватбанку вживати будь-які дії щодо повернення та витребування 247 АЗС, переданих банком у лізинг.
Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками Приватбанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від Приватбанку 247 АЗС.
Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для 38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі).
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