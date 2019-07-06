"ПриватБанк" розкрив десятки активів Коломойського і Боголюбова у США

"ПриватБанк" розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії

Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова Приватбанк виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

"Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість та готелі, - зазначається у повідомленні позову "ПриватБанку", йдеться в "Економічна правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Наприклад, завдяки грошам з "ПриватБанк", одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленд.

Загалом серед активів колишніх співвласників державний "ПриватБанк" віднайшов:

Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) придбана за 34 млн дол фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року. Компанія була заснована 29 квітня 2008 року.

One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) – придбана за 86,3 млн дол Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше 36,1 млн дол із цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із "ПриватБанку".

AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Придбана за 46,5 млн дол компанією Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма зареєстрована 21 липня 2010 року.

Також у перелік потрапив готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) у Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за 9 млн дол. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше 2,4 млн дол використали на ремонт готеля.

Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько 7,6 млн дол із суми, яку заплатили за цю споруду, отримані через схеми виведення грошей.

Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року.

PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за 77 млн дол фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.

Huntington Building – 21-поверхова споруда у Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за 18,5 млн дол компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.

Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник і постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості – теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили 188,1 млн дол.

Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Єдина трейдингова компанія для попереднього завода – Felman Trading, Inc.(Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

А от KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у 20 млн дол.

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.

Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше 4,5 млн дол, використані при купівлі заводу, були, на думку "ПриватБанку", "відмитими".

Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc. – яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.

Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за 43,5 млн дол.

Читайте також: Борг Коломойського для "ПриватБанку" становить більш, ніж 200 млрд