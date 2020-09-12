Приватбанк судиться з банком в Ізраїлі через Коломойського і 600 мільйонів доларів

Тепер ІБД зобов’язаний надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до виведення з Приватбанку

Приватбанк подав позов проти одного з найбільших банків Ізраїлю – Ізраїльського Банку Дисконт – через підозру у сприянні шахрайським діям колишніх власників української фінустанови.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Приватбанку.

"18 грудня 2019 року ПриватБанк подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду м. Тель-Авіва, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол, що були незаконно виведені з Приватбанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку Israel Discount Bank", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Приватбанк звернувся до ІБД з позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв’язку зі сприянням ІБД "незаконному привласненню грошових коштів Приватбанку та порушення своїх обов’язків, дозволивши здійснення очевидно шахрайських перерахувань коштів на банківський рахунок ІБД в Ізраїлі, та за невчинення жодних дій для відмови або блокуванні таких операцій, незважаючи на безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів".

"Приватбанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання ІБД, та визнав важливість розгляду позову Приватбанку без невиправданих зволікань та без прив'язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених Приватбанком через інші шахрайські схеми", - повідомляє пресслужба.

Тепер ІБД зобов’язаний надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до виведення з Приватбанку понад 600 млн дол шляхом їх перерахування на банківський рахунок, відкритий в ІБД.

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