Приватні залізничні перевізники можуть з'явитися в Україні через чотири років, - голова "Укрзалізниці"
Протягом цього часу "Укрзалізниця" планує ліквідувати перешкоди, які стоять на шляху запуску ринку приватних залізничних перевезень. Крім цього, запуск цього ринку дозволить українській залізниці інтегруватися у залізничний простір ЄС, а українським локомотивам їздити у країнах Євросоюзу. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Політичні кордони залишаться, але залізничні мають зникнути, хоча ширина колії у нас з ЄС все-таки різна. Втім, наші локомотиви, після отримання відповідної ліцензії, зможуть везти вантажі та пасажирів широкою колією територією ЄС. А це вже новий рівень інтеграції", - повідомив Кравцов.
Він також закликав парламент ухвалити законодавчі зміни для того, аби компенсувати "Укрзалізниці" близько 10 мільярдів гривень, які, за його словами, компанія втрачає щороку на пасажирських перевезеннях.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" із 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі.
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