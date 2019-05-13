Укрзалізниця запускає онлайн-продаж квитків до Польщі

"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua."

Укрзалізниця із 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі.

Про це написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на свой сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами. Тож, з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі - на офіційному сервісі", - написав Кравцов.

Нагадаємо,що "Укрзалізниця" продала онлайн понад 100 млн квитків.