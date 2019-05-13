CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкрзалізниця із 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця запускає онлайн-продаж квитків до Польщі
"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua."
Фото:112.ua
Про це написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на свой сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".
"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами. Тож, з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі - на офіційному сервісі", - написав Кравцов.
Нагадаємо,що "Укрзалізниця" продала онлайн понад 100 млн квитків.
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13 05 2019 20:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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