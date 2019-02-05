"Укрзалізниця" продала онлайн понад 100 млн квитків
Зазначається, що частка інтернет-продажів квитків Укрзалізницею суттєво зросла у порівнянні з 2018 роком. Тоді онлайн придбали близько 50% квитків, тобто на 6 відсоткових пунктів менше. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Особливо доречною доступність купівлі онлайн є для наших молодих клієнтів, студентів, оскільки вони так можуть оформити пільгові квитки. Крім того, надзвичайно актуальною ця послуга є для людей з інвалідністю", - повідомив Кравцов.
Наразі через інтернет можливо купити квитки на всі поїзди внутрішнього сполучення, а також на поїзди, зо прямують до Польщі та країн Балтії. До країн СНД можна купити лише проїзні документи, які потрібно обмінювати у касі на квитки.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди на час Великодніх свят за підсумками опитування, яке прес-служба компанії провела у соціальній мережі Facebook.
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