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"Укрзалізниця" продала онлайн понад 100 млн квитків

Більше половини пасажирів купують квитки через Інтернетбільше половини пасажирів купують квитки через Інтернет
Понад 100,5 мільйонів квитків на пасажирські поїзди в Україні продали онлайн. Наразі частка онлайн продажів квитків складає 56%.
"Укрзалізниця" продала онлайн понад 100 млн квитків Фото: unian.ua

Зазначається, що частка інтернет-продажів квитків Укрзалізницею суттєво зросла у порівнянні з 2018 роком. Тоді онлайн придбали близько 50% квитків, тобто на 6 відсоткових пунктів менше. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Особливо доречною доступність купівлі онлайн є для наших молодих клієнтів, студентів, оскільки вони так можуть оформити пільгові квитки. Крім того, надзвичайно актуальною ця послуга є для людей з інвалідністю", - повідомив Кравцов.

Наразі через інтернет можливо купити квитки на всі поїзди внутрішнього сполучення, а також на поїзди, зо прямують до Польщі та країн Балтії. До країн СНД можна купити лише проїзні документи, які потрібно обмінювати у касі на квитки.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди на час Великодніх свят за підсумками опитування, яке прес-служба компанії провела у соціальній мережі Facebook.

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02 05 2019 17:59
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