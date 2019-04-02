Приватні залізничні перевізники в Україні можуть з'явитися вже цього року, - Мінінфраструктури

Приватні компанії можуть запустити на українську залізницю навіть без ухвалення відповідного закону

Приватні залізничні компанії можуть розпочати перевозити вантажі та пасажирів українською залізницею вже у 2019 році без ухвалення відповідного закону.

"В експериментальному порядку хочемо запустити (приватну тягу на залізниці - ред.) вже в цьому році", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю "УНІАН".

За його словами, приватні компанії можуть запустити на українську залізницю навіть без ухвалення відповідного закону, в експериментальному режимі. Проте для того, щоб такий механізм працював на постійній основі необхідно ухвалити закон, проект якого напередодні зареєстрували у Верховній Раді.

"Для нас ключове - визначити ті ділянки, які не генерують прибуток для Укрзалізниці, потім в експериментальному режимі, домовившись із великим світовим оператором, запустити приватну тягу, щоб відпрацювати рентабельність маршрутів та згодом перетворити це на бізнес", - додав Омелян.

Міністр також підкреслив, що передавати у користування приватним компаніям на початковому етапі планують лише ті залізничні маршрути, які наразі є збитковими для Укрзалізниці.

Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про залізничний транспорт України, у якому пропонується дозволити приватним компаніям отримувати ліцензії та здійснювати перевезення пасажирів українською залізницею.