Приватні залізничні перевізники в Україні можуть з'явитися вже цього року, - Мінінфраструктури
"В експериментальному порядку хочемо запустити (приватну тягу на залізниці - ред.) вже в цьому році", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю "УНІАН".
За його словами, приватні компанії можуть запустити на українську залізницю навіть без ухвалення відповідного закону, в експериментальному режимі. Проте для того, щоб такий механізм працював на постійній основі необхідно ухвалити закон, проект якого напередодні зареєстрували у Верховній Раді.
"Для нас ключове - визначити ті ділянки, які не генерують прибуток для Укрзалізниці, потім в експериментальному режимі, домовившись із великим світовим оператором, запустити приватну тягу, щоб відпрацювати рентабельність маршрутів та згодом перетворити це на бізнес", - додав Омелян.
Міністр також підкреслив, що передавати у користування приватним компаніям на початковому етапі планують лише ті залізничні маршрути, які наразі є збитковими для Укрзалізниці.
Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про залізничний транспорт України, у якому пропонується дозволити приватним компаніям отримувати ліцензії та здійснювати перевезення пасажирів українською залізницею.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин