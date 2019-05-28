Призначення Богдана головою АП оскаржують у Верховному суді Заяву подано до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет"

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

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Ідеться про указ президента Володимира Зеленського від 21 травня №304/2019, йдеться у повідомленні суду, повідомляє "Українська правда". Заяву подано до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою. Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19. Впродовж 5 днів із дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії, зазначили в суді. Нагадаємо, що Зеленський призначив головою АП екс-адвоката Коломойського - Андрія Богдана.

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