ПОЛІТИКА НОВИНИДо Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Призначення Богдана головою АП оскаржують у Верховному суді
Заяву подано до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет"
Фото: соцмережі
Ідеться про указ президента Володимира Зеленського від 21 травня №304/2019, йдеться у повідомленні суду, повідомляє "Українська правда".
Заяву подано до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою.
Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.
Впродовж 5 днів із дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії, зазначили в суді.
Нагадаємо, що Зеленський призначив головою АП екс-адвоката Коломойського - Андрія Богдана.
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28 05 2019 09:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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