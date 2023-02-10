Матеріали:
Теми:

Призначено нового голову наглядової ради Нафтогазу

10 лютого 2023, 17:01
Призначено нового голову наглядової ради Нафтогазу
Джерело: biocap.ca
Головою наглядової ради НАК Нафтогаз України обрано Ентоні Марино.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Зазначено, що таке рішення було ухвалене сьогодні в рамках засідання наглядової ради НАК.

За даними прес-служби, Марино – фахівець із розвідки та видобутку з більш ніж 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері. Він також має широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії Vermilion Energy з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією 4 млрд доларів.

Наразі Ентоні Марино також є президентом і CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Протягом 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

"Новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття", – зазначив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Раніше повідомлялось, що Норвегія профінансує через ЄБРР імпортний газ для України.

газНафтогазмарино

Останні матеріали

Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється