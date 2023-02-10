Призначено нового голову наглядової ради Нафтогазу

Головою наглядової ради НАК Нафтогаз України обрано Ентоні Марино.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Зазначено, що таке рішення було ухвалене сьогодні в рамках засідання наглядової ради НАК.

За даними прес-служби, Марино – фахівець із розвідки та видобутку з більш ніж 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері. Він також має широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії Vermilion Energy з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією 4 млрд доларів.

Наразі Ентоні Марино також є президентом і CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Протягом 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

"Новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття", – зазначив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Раніше повідомлялось, що Норвегія профінансує через ЄБРР імпортний газ для України.