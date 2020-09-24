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Призовий фонд Нобелівської премії збільшиться

Загальна сума в цілому складе 10 млн крон ($1 млн)
Цьогорічний призовий фонд Нобелівської премії буде збільшено на 1 мільйон шведських крон ($110 тис.).
Призовий фонд Нобелівської премії збільшиться Фото: luchesk.com.u
 
Про це заявив голова Фундації Нобеля Ларс Хейкенстен, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
 
«Рішення прийнято у зв’язку з тим, що наші витрати та сума капіталу знаходяться в стабільному співвідношенні», - сказав Хейкенстен.
 
Фундація Нобеля була заснована 29 червня 1900 року як приватна організація спеціально для управління фінансами та адмініструванням Нобелівських премій. Фундація базується на останньому побажанні та заповіті Альфреда Нобеля. Він заповів 94% всього своїх статків (31 мільйон шведських крон) на заснування та забезпечення п’ятьох Нобелівських премій.
 
Однак сума премії час від часу варіювалася. Спочатку вона становила 150 тис. шведських крон, а в 1981 році зросла до 1 млн крон. У 2000 році вона збільшилася до 9 млн, а в 2001-му - до 10 млн, однак через глобальну кризу 2008-2009 років призові виплати були скорочені до 8 млн крон в 2012 році, а в 2017-м знову збільшилися до 9 млн крон.
 
Нагадаємо, що у Швеції вперше з 1944 року скасували церемонію вручення Нобелівських премій.
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24 09 2020 13:06
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