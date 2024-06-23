ПС атакували пункт управління росіян в Бєлгородській області

Повітряні сили завдали удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території рф.

Про це повідомив Генштаб.

В штабі сказали, що Повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Пункт управління розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", - заявили в ПС.