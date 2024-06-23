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Стали відомі подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури на Кубані

23 червня 2024, 09:38
Стали відомі подробиці знищення складу
Фото: Генштаб ЗСУ
В ніч проти 21 червня ЗСУ ударири по ворожих об'єктах в російській Краснодарському краї, де було знищене місце зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" і супутня інфраструктура.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України написали в Telegram-каналі. 

"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури", - йдеться в дописі. 

Атаку організовали і провели ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.

Нові супутникові знімки підтверджують знищення "місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", додали в МВС ЗС.  

Також відомо, що крім засобів ураження - було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "Шахедів", а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою цих дронів-камікадзе.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!" - йдеться в заяві ВМС.

Нагадаємо, що 21 червня в росії повідомляють про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром.

 

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