Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Психолог про дистанційне навчання: батьки не повинні перетворюватися на вчителів

За її словами, в Україні батьки звикли нести відповідальність за оцінку, яку отримала дитина, грати роль вчителя
В умовах карантину, колі всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, батькам не варто перебирати не себе роль вчителів, а навпаки - організувати та забезпечити дитині умови для навчання.
Психолог про дистанційне навчання: батьки не повинні перетворюватися на вчителів Фото: з вільних джерел

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла психотерапевтка та письменниця Олеся Бивалькевіч.

"Дистанційна форма не передбачає відповідальність батьків за весь процес, їхнє завдання - організувати. Вчитель відповідає за інформацію, учень - за її засвоєння, батьки - за організацію", - сказала психотерапевтка.

За її словами, в Україні батьки звикли нести відповідальність за оцінку, яку отримала дитина, грати роль вчителя.

"Батькам важливо не ставати вчителями для дитини. Це не заборонено, якщо вам це подобається і є час, а особливо, якщо ви вмієте, але в принципі, вчителям краще вчити, батькам - виховувати та надавати підтримку", - наголосила вона.

Щодо організації робочого місця дитини вдома, то найперше, що має бути, - це окреме місце або кімната для занять, також пристрій, на якому учень займається, комфорт та зручність.

Ще одне - батькам слід стежити за режимом.

"Займатися онлайн вдвічі складніше, особливо якщо дитина ніколи цього не робила. Перерви між заняттями мають стати довшими. Звичайно, шкільний розклад не змінити, але слід підійти з урахуванням всіх особливостей", - сказала Бивалькевіч.

Вона бачить позитивний момент у дистанційному навчанні, зокрема в тому, що ця форма навчання передбачає особисту відповідальність дитини за її результат. Цілком дорослий підхід: я отримую оцінку, яку я заслужив.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, заклади освіти в Україні не відкриватимуться до 1 вересня - лише деякі для проведення зовнішнього незалежного тестування.

Нагадаємо, що Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2020 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.