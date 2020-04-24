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Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа

Сервіс, створений спеціально для подолання освітньої кризи під час пандемії COVID-19, запрацює вже у травні 2020 року
Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport. Це глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp.
Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа Фото:News21.com

Платформа Learning Passport – результат партнерства між ЮНІСЕФ, Майкрософт і Кембриджським університетом, пише "24 канал". 

"Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність - наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Адаптація платформи Learning Passport - це нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом з нашими партнерами у часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні", -  зазначила Генрієтта Фор, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

Спочатку платформу розробили для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у дистанційному навчанні учням та студентам під час карантину.

Коротко про Learning Passport

  • Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні 2020 року.
  • Контент - це онлайн-книжки, відео, а також додаткова підтримка для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.
  • Для кожної країни платформа надає онлайн-ресурси навчальної програми та додаткові матеріали рідною мовою.
  • Ці матеріали відібрано експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів та викладачів.
  • В рамках проєкту буде створено цифрову версію навчальної програми UPSHIFT, спрямованої на формування підприємницьких навичок у підлітків та молоді.
  • Платформа також пропонуватиме доступ до навчальних та дидактичних ресурсів, створених для всіх учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні відкрили дитячий онлайн-садок

 
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24 04 2020 16:34
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