Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа

Сервіс, створений спеціально для подолання освітньої кризи під час пандемії COVID-19, запрацює вже у травні 2020 року

Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport. Це глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp.

Платформа Learning Passport – результат партнерства між ЮНІСЕФ, Майкрософт і Кембриджським університетом, пише "24 канал".

"Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність - наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Адаптація платформи Learning Passport - це нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом з нашими партнерами у часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні", - зазначила Генрієтта Фор, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

Спочатку платформу розробили для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у дистанційному навчанні учням та студентам під час карантину.

Коротко про Learning Passport

Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні 2020 року.

Контент - це онлайн-книжки, відео, а також додаткова підтримка для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.

Для кожної країни платформа надає онлайн-ресурси навчальної програми та додаткові матеріали рідною мовою.

Ці матеріали відібрано експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів та викладачів.

В рамках проєкту буде створено цифрову версію навчальної програми UPSHIFT, спрямованої на формування підприємницьких навичок у підлітків та молоді.

Платформа також пропонуватиме доступ до навчальних та дидактичних ресурсів, створених для всіх учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні відкрили дитячий онлайн-садок