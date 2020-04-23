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В Україні відкрили дитячий онлайн-садок

Відтепер впродовж усього карантину, діти матимуть можливість безкоштовно "відвідувати" заняття садочку в онлайн режимі з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів) за таким розкладом
На платформі Освітнього Хабу міста Києва стартував соціальний проєкт "Дитячий садок онлайн".
В Україні відкрили дитячий онлайн-садок Фото: report.if.ua

Про це під час онлайн-конференції розповіла директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Це інноваційний проєкт Київської міської державної адміністрації, створений для того, щоб, з одного боку, надати діткам можливість безкоштовно навчатися вдома, проходити інтерактивні, корисні заняття, а, з іншого боку, батькам, які вимушені через карантин знаходитися вдома з маленькими дітьми, трохи звільнити вільного часу для власних хатніх справ або дистанційної роботи", - розповіла Богуслав.

Проєкт "Дитячий садок онлайн" створений на базі Освітнього хабу міста Києва, ним можуть безкоштовно користуватися діти з усієї України.

"У цьому році ми трохи розширили нашу цільову аудиторію, і надаємо послуги зараз і для дітей. Як ви знаєте, зараз для дітей шкільного віку створено дуже багато проєктів щодо дистанційного навчання, а для дошкільнят, на жаль, немає. Отже, наш проєкт «Дитячий садок онлайн» в першу чергу направлений на те, щоб надати до обіду, кожного дня, окрім вихідних та святкових днів, для дітей дошкільного віку, з 4 до 6 рочків корисні знання та заняття", - розповіла вона.

Так, відтепер впродовж усього карантину, діти матимуть можливість безкоштовно "відвідувати" заняття садочку в онлайн режимі з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів) за таким розкладом:

- 10:00 – Казка-йога;

- 11:00 – Англійська для дітей;

- 12:00 – Розвиваюче заняття.

До проведення занять залучили професійних викладачів.

Всі заняття будуть також доступні у записі.

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23 04 2020 11:52
ТЕГИ: освіта, діти
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