У Львові школа рекомендує учням не дивитися онлайн уроки на "112 Україна", "Zik" та "NewsOne"

Зазначимо, що усі три телеканали є частиною одного медіахолдингу, власником якого проросійський політик Тарас Козак — соратник кума Путіна, Віктора Медведчука

Вчителям однієї зі шкіл Львова заборонили використовувати контент дистанційної освіти, який транслюватимуть канали «112 Україна», «Zik» та «NewsOne» для підготовки власних онлайн-уроків.

Таке рішення ухвалив директор Львівської школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" Олександр Козловський. Він назвав перелічені телеканали «антиукраїнськими» й порекомендував батькам та учням навчального закладу не використовувати контент каналів "112 Україна", "Zik" та "NewsOne" для дистанційного навчання, передає "Громадське".

Зазначимо, що усі три телеканали є частиною одного медіахолдингу, власником якого проросійський політик Тарас Козак — соратник кума Путіна, Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував старт проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Його запустять у понеділок, 6 квітня.