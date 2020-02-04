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У Львові школа рекомендує учням не дивитися онлайн уроки на "112 Україна", "Zik" та "NewsOne"

Зазначимо, що усі три телеканали є частиною одного медіахолдингу, власником якого проросійський політик Тарас Козак — соратник кума Путіна, Віктора Медведчука
Вчителям однієї зі шкіл Львова заборонили використовувати контент дистанційної освіти, який транслюватимуть канали «112 Україна», «Zik» та «NewsOne» для підготовки власних онлайн-уроків.
У Львові школа рекомендує учням не дивитися онлайн уроки на "112 Україна", "Zik" та "NewsOne" Фото: з відкритих джерел

Таке рішення ухвалив директор Львівської школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" Олександр Козловський. Він назвав перелічені телеканали «антиукраїнськими» й порекомендував батькам та учням навчального закладу не використовувати контент каналів "112 Україна", "Zik" та "NewsOne" для дистанційного навчання, передає "Громадське".

Зазначимо, що усі три телеканали є частиною одного медіахолдингу, власником якого проросійський політик Тарас Козак — соратник кума Путіна, Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував старт проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Його запустять у понеділок, 6 квітня.

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02 04 2020 18:00
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