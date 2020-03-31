В Україні 6 квітня стартують онлайн-уроки для школярів
«40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів», — йдеться у повідомленні, передає "Громадське".
Щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть такі телеканали:
• 5-й клас — «ПлюсПлюс» та «112 Україна»
• 6-й клас — «ZOOM» та «NewsOne»
• 7-й клас — «ZIK»
• 8-й клас — «Індиго» та «УНІАН»
• 9-й клас — «Рада» та «UA: Культура»
• 10-й клас — «UA: Перший»
• 11-й клас — «М1»
Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
Батьків закликають стежити за розкладом уроків, заохочувати дітей до перегляду та долучатися до пізнавального контенту.
Нагадаємо, що у Міністерстві освіти й науки склали два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії у залежності від тривання карантину.
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