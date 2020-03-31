В Україні 6 квітня стартують онлайн-уроки для школярів

«40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів»

Президент Володимир Зеленський анонсував старт проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Його запустять у понеділок, 6 квітня.

«40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів», — йдеться у повідомленні, передає "Громадське".

Щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть такі телеканали:

• 5-й клас — «ПлюсПлюс» та «112 Україна»

• 6-й клас — «ZOOM» та «NewsOne»

• 7-й клас — «ZIK»

• 8-й клас — «Індиго» та «УНІАН»

• 9-й клас — «Рада» та «UA: Культура»

• 10-й клас — «UA: Перший»

• 11-й клас — «М1»

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Батьків закликають стежити за розкладом уроків, заохочувати дітей до перегляду та долучатися до пізнавального контенту.

Нагадаємо, що у Міністерстві освіти й науки склали два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії у залежності від тривання карантину.