ПЦУ створить спеціальну місію для допомоги політв'язням, - Епіфаній
"Ця місія буде робити все задля того, щоб ці хлопці повернулися, і тут разом ми з Романом (Сущенком - ред.) могли відсвяткувати його наступний день народження", - сказав Епіфаній, повідомляє "Радіо Свобода".
Очолювати місію буде архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. За словами предстоятеля ПЦУ, це призначення посилить позицію Климента, зокрема його можливість звертатися в різні установи.
"Архієрей Климент це робив із власної ініціативи, як архієрей, який перебуває на окупованій території. Думаю, він найкраще розуміє тих хлопців, бо він перебуває і в духовній окупації, і в окупації на території Криму, і для нього це є певним сенсом життя", - сказав Епіфаній.
Він додав, що наразі йде робота над створенням статуту місії, в якому будуть прописані права та обов’язки її голови.
Нагадаємо, що громадська організація "Всесвітній рух патріотів України" розпочинає черговий міжнародний флешмоб на підтримку протиправно ув’язненого у Росії журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.
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