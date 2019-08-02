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ПЦУ створить спеціальну місію для допомоги політв'язням, - Епіфаній

Очолювати місію буде архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент
Православна церква України під час першого засідання синоду погодила створення місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, повідомив предстоятель церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
ПЦУ створить спеціальну місію для допомоги політв Фото: УНІАН

"Ця місія буде робити все задля того, щоб ці хлопці повернулися, і тут разом ми з Романом (Сущенком - ред.) могли відсвяткувати його наступний день народження", - сказав Епіфаній, повідомляє "Радіо Свобода".

Очолювати місію буде архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. За словами предстоятеля ПЦУ, це призначення посилить позицію Климента, зокрема його можливість звертатися в різні установи.

"Архієрей Климент це робив із власної ініціативи, як архієрей, який перебуває на окупованій території. Думаю, він найкраще розуміє тих хлопців, бо він перебуває і в духовній окупації, і в окупації на території Криму, і для нього це є певним сенсом життя", - сказав Епіфаній.

Він додав, що наразі йде робота над створенням статуту місії, в якому будуть прописані права та обов’язки її голови.

Нагадаємо, що громадська організація "Всесвітній рух патріотів України" розпочинає черговий міжнародний флешмоб на підтримку протиправно ув’язненого у Росії журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

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08 02 2019 21:32
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