Пулітцерівська рада дала спеціальну нагороду дівчині, яка зняла вбивство Флойда

"Історія з Флойдом підкреслила важливу роль не тільки журналістів, а й простих громадян у пошуках правди і справедливості"

Рада Пулітцерівської премії присудила почесну нагороду 18-річній Дарнелл Фрейзер, яка торік зняла на відео момент убивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Hill.

"Історія з Флойдом підкреслила важливу роль не тільки журналістів, а й простих громадян у пошуках правди і справедливості, - сказала співголова ради Пулітцерівської премії Мінді Маркес на церемонії нагородження. - Рада присудила спеціальну нагороду Дарнелл Фрейзер, підлітку-свідку, яка зняла й оприлюднила відео, що шокувало глядачів і викликало протести проти жорстокості поліції по всьому світу".

Зазначається, що це відео стало важливим доказом, використаним у суді над колишнім офіцером поліції Міннеаполіса Дереком Шовіном. У квітні суд присяжних визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення у вбивстві Флойда.

Нагадаємо, що рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру.