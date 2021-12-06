Пулітцерівська рада дала спеціальну нагороду дівчині, яка зняла вбивство Флойда
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Hill.
"Історія з Флойдом підкреслила важливу роль не тільки журналістів, а й простих громадян у пошуках правди і справедливості, - сказала співголова ради Пулітцерівської премії Мінді Маркес на церемонії нагородження. - Рада присудила спеціальну нагороду Дарнелл Фрейзер, підлітку-свідку, яка зняла й оприлюднила відео, що шокувало глядачів і викликало протести проти жорстокості поліції по всьому світу".
Зазначається, що це відео стало важливим доказом, використаним у суді над колишнім офіцером поліції Міннеаполіса Дереком Шовіном. У квітні суд присяжних визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення у вбивстві Флойда.
Нагадаємо, що рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру.
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