Пункт пропуску "Гнутове" на Донбасі закриють на реконструкцію "Це мінімально необхідний час для оновлення дорожнього покриття, монтажу конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення"

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове", що розташований на Донеччині у межах гуманітарного дорожнього коридору "Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь", закриють на реконструкцію з 5 по 7 квітня.

Фото: ООС

"Це мінімально необхідний час для оновлення дорожнього покриття, монтажу конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення", - повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил. На КПВВ вже змонтували нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю, завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для осіб, які перетинають лінію розмежування. У травні роботу пункту пропуску "Гнутове" призупиняли через обстріли. Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

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