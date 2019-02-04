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Пункт пропуску "Гнутове" на Донбасі закриють на реконструкцію

"Це мінімально необхідний час для оновлення дорожнього покриття, монтажу конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення"
Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове", що розташований на Донеччині у межах гуманітарного дорожнього коридору "Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь", закриють на реконструкцію з 5 по 7 квітня.
Пункт пропуску "Гнутове" на Донбасі закриють на реконструкцію Фото: ООС

"Це мінімально необхідний час для оновлення дорожнього покриття, монтажу конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення", - повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

На КПВВ вже змонтували нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю, завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для осіб, які перетинають лінію розмежування.

У травні роботу пункту пропуску "Гнутове" призупиняли через обстріли.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

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02 04 2019 21:15
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