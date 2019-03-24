Пункт пропуску "Золоте" на Донбасі відновив роботу, - Держприкордонслужба
"За рішенням командувача Об'єднаних сил пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Золоте" з 07:00 24 березня 2019 року відновлено. Прикордонники та інші правоохоронці зі складу Об'єднаних сил готові до здійснення пропускних операцій", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Водночас додається, що наразі жоден громадянин і транспортний засіб через КПВВ "Золоте" не пройшли.
Однак пізніше інформацію про КПВВ "Золоте" було видалено зі сторінки Держприкордонслужби у Facebook і сайту без будь-яких коментарів.
Минулої доби, у порівнянні з попередньою, відмічалося зменшення пасажирського та деяке збільшення транспортного потоків. Загалом через КПВВ прослідувало більше 48 тисяч осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів:
- "Майорське" – 11420 осіб та 1365 транспортних засобів;
- "Мар’їнка" – 10750 осіб та 1560 транспортних засобів;
- "Новотроїцьке" – 9390 осіб та 1540 транспортних засобів;
- "Гнутове" – 5310 осіб та 1265 транспортних засобів;
- "Станиця Луганська" – 11205 осіб.
Нагадаємо, що на КПВВ "Новотроїцьке", прямуючи з окупованої території Донецької області для перетину лінії розмежування, померло двоє громадян України.
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