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Пункт пропуску "Золоте" на Донбасі відновив роботу, - Держприкордонслужба

Раніше бойовики "ЛНР" заявили, що блокуватимуть відкриття
Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області, що розташований на лінії розмежування, відновив свою роботу.
Пункт пропуску "Золоте" на Донбасі відновив роботу, - Держприкордонслужба Фото:dpsu.gov.ua

"За рішенням командувача Об'єднаних сил пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Золоте" з 07:00 24 березня 2019 року відновлено. Прикордонники та інші правоохоронці зі складу Об'єднаних сил готові до здійснення пропускних операцій", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Водночас додається, що наразі жоден громадянин і транспортний засіб через КПВВ "Золоте" не пройшли.

Однак пізніше інформацію про КПВВ "Золоте" було видалено зі сторінки Держприкордонслужби у Facebook і сайту без будь-яких коментарів.

Минулої доби, у порівнянні з попередньою, відмічалося зменшення пасажирського та деяке збільшення транспортного потоків. Загалом через КПВВ прослідувало більше 48 тисяч осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" – 11420 осіб та 1365 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 10750 осіб та 1560 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 9390 осіб та 1540 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 5310 осіб та 1265 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 11205 осіб.

Нагадаємо, що на КПВВ "Новотроїцьке", прямуючи з окупованої території Донецької області для перетину лінії розмежування, померло двоє громадян України.

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24 03 2019 14:59
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