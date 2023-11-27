путін активізує мережу шпигунів задля хаосу в Києві – The Times

Служба безпеки України активно працює над тим, що росія активізувала в Україні мережу шпигунів, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Про це йдеться в інтерв’ю The Times.

"Мета російських агентів - вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення", - сказав Данілов.

За його словами, росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО додав, що росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Вони розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом", - підсумував Данілов.

Ми також писали, що за останній рік країни Заходу значно послабили російську шпигунську мережу в Європі, що стало несподіванкою для кремля.