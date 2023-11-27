путін активізує мережу шпигунів задля хаосу в Києві – The Times
Про це йдеться в інтерв’ю The Times.
"Мета російських агентів - вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення", - сказав Данілов.
За його словами, росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.
Секретар РНБО додав, що росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.
"Вони розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом", - підсумував Данілов.
Ми також писали, що за останній рік країни Заходу значно послабили російську шпигунську мережу в Європі, що стало несподіванкою для кремля.