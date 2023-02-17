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ПОЛІТИКА

Після війни в Україні США і союзники полюють на російських шпигунів – Washington Post

17 лютого 2023, 13:42
Після війни в Україні США і союзники полюють на російських шпигунів – Washington Post
Фото: Reuters
За останній рік країни Заходу значно послабили російську шпигунську мережу в Європі, що стало несподіванкою для Кремля.

Про це пише The Washington Post.

"Протягом останнього року, коли західні уряди нарощували поставки зброї в Україну і вводили економічні санкції проти москви, американські та європейські Служби безпеки проводили паралельну, але менш помітну кампанію по руйнуванню російських шпигунських мереж", – зазначає видання.

У січні був заарештований російський шпигун у Німеччині Артур Еллер, що стало "останнім залпом у тіньовій війні проти російських спецслужб". Цьому передували численні затримання російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії, а також масова висилка російських шпигунів, які мають дипломатичний статус при посольствах рф.

Американські та європейські чиновники з питань безпеки зазначають, що шпигунська мережа рф зазнала найзначніших втрат з часів "Холодної війни", хоча досі зберігає значний потенціал.

Експерти відзначили, що можливості рф із здійснення впливу в Європі і збору інформації про постачання зброї в Україну виявилися сильно ослаблені. Зараз росія намагається компенсувати ці втрати, більше покладаючись на кібершпигунство, і засилаючи на захід нових шпигунів під виглядом біженців.

"Але ці новоприбулі будуть позбавлені захисту і переваг роботи російських посольств і їм може не вистачати досвіду, джерел і підготовки тих, хто був оголошений персоною нон грата", – зазначає видання.

Ознакою відчаю москви стали її спроби відправити своїх шпигунів, висланих з однієї європейської столиці, назад в іншу, сподіваючись на брак координації між європейцями.

Раніше повідомлялось, що ізраїльські хакери понад 20 років втручалися у вибори по всьому світу.

СШАвійнаросійські шпигуни

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