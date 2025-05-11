Відбудеться він восени.

Глава кремля Володимир путін оголосив, що у вересні зробить зустрічний візит до глави Китаю Сі Цзіньпіна з нагоди "80-річчя перемоги над мілітаристською Японією".

Про це російський диктатор сказав під час пресконференції.

путін назвав відносини москви та Пекіну "справжнім прикладом сучасних рівноправних відносин у XXI столітті", вказавши, що країни Європи проводять "антиросійську риторику" та розмовляють з росією "по-хамськи та за допомогою ультиматумів".

"Глава КНР Сі Цзіньпін був головним гостем урочистих заходів, присвячених 80-річчю великої перемоги. У нас відбулися виключно плідні переговори... Домовлено, що у вересні відбудеться мій зустрічний візит до Китаю", - заявив президент рф.

8 травня Сі Цзіньпін і путін провели переговори в кремлі. Глава КНР приїхав в москву на парад.