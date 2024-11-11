путін чекав на перехідний період в США - глава МЗС Німеччини

На сьогодні важлива підтримка української ППО.

Президент рф Володимир путін може скористатися перехідним періодом США, тому Євросоюзу потрібно вже посилити допомогу Києву.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише французька газета Le Monde.

"В нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який путін завжди чекав після результатів виборів у США", - заявила Бербок.

Вона додала, що Європа може запропонувати для підтримки України, "має бути мобілізовано зараз".

Мова йде про посилення української протиповітряної оборони через значне посилення російських атак дронів.

"Війна вийшла на новий рівень... тепер це тотальна повітряна війна", - вважає Бербок.

За словами міністерки, Німеччина зможе збільшити свої витрати у бюджеті для допомоги Україні, щоб "принаймні покрити основні потреби української оборони, особливо щодо захисту від безпілотників".

Також Бербок заявила, що 2% ВВП на оборону вже недостатньо.