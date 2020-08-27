Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі

Де наразі перебувають російські правоохоронці, залучені до "резерву", та яка його чисельність - не уточнюється

"Александр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів і я це зробив… ", - сказав Владімір Путін.

Президент Росії Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна", про це Путін сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия-1".

Водночас, стверджує він, домовилися про те, що їх задіють лише у разі, якщо ситуація вийде з-під контролю.