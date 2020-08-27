Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі

Де наразі перебувають російські правоохоронці, залучені до "резерву", та яка його чисельність - не уточнюється
"Александр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів і я це зробив… ", - сказав Владімір Путін.
Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі Фото: ria.ru

Президент Росії Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна", про це Путін сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия-1".

Водночас, стверджує він, домовилися про те, що їх задіють лише у разі, якщо ситуація вийде з-під контролю. 

"Александр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів і я це зробив… Але ми також домовилися, що він не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю, і доки екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж - не почнуть розбій, підпали машин і будівель, банків, захоплення адміністративних будівель тощо", - сказав Владімір Путін.  

Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне. 

Де наразі перебувають російські правоохоронці, залучені до "резерву", та яка його чисельність - не уточнюється.

Нагадаємо, що МВС Білорусі нарахувало понад 16 тисяч осіб на протестах 25 серпня

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2020 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.