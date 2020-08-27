Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі
Президент Росії Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна", про це Путін сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия-1".
Водночас, стверджує він, домовилися про те, що їх задіють лише у разі, якщо ситуація вийде з-під контролю.
"Александр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів і я це зробив… Але ми також домовилися, що він не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю, і доки екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж - не почнуть розбій, підпали машин і будівель, банків, захоплення адміністративних будівель тощо", - сказав Владімір Путін.
Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне.
Де наразі перебувають російські правоохоронці, залучені до "резерву", та яка його чисельність - не уточнюється.
Нагадаємо, що МВС Білорусі нарахувало понад 16 тисяч осіб на протестах 25 серпня
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