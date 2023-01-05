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путін доручив шойгу припинити вогонь на Різдво

05 січня 2023, 17:51
путін доручив шойгу припинити вогонь на Різдво
Фото: tass.ru
Президент рф путін доручив своєму міністру оборони сєргєю шойгу запровадити режим припинення вогню в Україні на честь Різдва.

Про це повідомляється на сайті кремля.

Так, путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

"З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кіріла, доручаю міністру оборони рф ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", – повідомили у пресслужбі кремля.

При цьому диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", – заявив путін.

Нагадаємо, сьогодні предстоятель російської православної церкви Кіріл закликав до перемир’я на Різдво. Але при цьому російський патріарх не назвав вторгнення росії війною, а завив про "міжусобний конфлікт", ніби натякаючи, що Україна та росія є однією державою.

війнаобстрілипутін Різдвяні свята

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