Цинічне прохання патріарха рпц Кіріла встановити "різдвяне перемир’я"

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Предстоятель російської православної церкви Кіріл закликав до перемир’я на Різдво. Але при цьому російський патріарх не назвав вторгнення росії війною, а завив про "міжусобний конфлікт", ніби натякаючи, що Україна та росія є однією державою.