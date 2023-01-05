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CУСПІЛЬСТВО

Цинічне прохання патріарха рпц Кіріла встановити "різдвяне перемир’я"

05 січня 2023, 11:29
Цинічне прохання патріарха рпц Кіріла встановити
Фото: Главком
Предстоятель російської православної церкви Кіріл закликав до перемир’я на Різдво. Але при цьому російський патріарх не назвав вторгнення росії війною, а завив про "міжусобний конфлікт", ніби натякаючи, що Україна та росія є однією державою.
Відповідна заява з’явилася на сайті російської православної церкви.
 
"Я, Кіріл, патріарх московський і всієї русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христова", – йдеться у повідомленні.
 
конфліктРПЦвійна росії з Україноюпутін Різдвяні свята

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