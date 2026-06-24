Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити воєнні дії проти Ірану

Підтримали документ усі сенатори-демократи, крім одного, а також четверо республіканців.

Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов'язує президента Дональда Трампа припинити бойові дії проти Ірану.

За резолюцію проголосували 50 сенаторів, проти – 48. Підтримали документ усі сенатори-демократи, крім одного, а також четверо республіканців. Ще двоє республіканців не брали участі в голосуванні.

Це перший випадок, коли обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію, що вимагає від президента вивести американські збройні сили із зони бойових дій відповідно до Закону про воєнні повноваження 1973 року. Зараз незрозуміло, як це рішення може вплинути на перебіг подій, оскільки адміністрація Трампа продовжує працювати над мирною угодою з Іраном.