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Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити воєнні дії проти Ірану

24 червня 2026, 08:55
Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити воєнні дії проти Ірану
Фото: Укрінформ
Підтримали документ усі сенатори-демократи, крім одного, а також четверо республіканців.
Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов'язує президента Дональда Трампа припинити бойові дії проти Ірану.
 
Про це пише Reuters.
 
За резолюцію проголосували 50 сенаторів, проти – 48. Підтримали документ усі сенатори-демократи, крім одного, а також четверо республіканців. Ще двоє республіканців не брали участі в голосуванні.
 
Це перший випадок, коли обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію, що вимагає від президента вивести американські збройні сили із зони бойових дій відповідно до Закону про воєнні повноваження 1973 року. Зараз незрозуміло, як це рішення може вплинути на перебіг подій, оскільки адміністрація Трампа продовжує працювати над мирною угодою з Іраном.
 
У Білому домі наполягають, що резолюція суперечить Конституції США і тому не є обов'язковою до виконання.
 
Нагадаємо, 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння. Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

 

Сенат СШАІранконфлікт

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