путін досі вважає, що росія зможе повільно поглинути Україну – ISW

А також, що росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти ЗСУ.

Президент рф Володимир путін вважає, що росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Військові аналітики пишуть, що хоча українська операція в Курській області, схоже, має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення глави рф Володимира путіна.

За оцінками ISW, путін вважає, що росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

Такі оцінки роблять путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, крім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.

Нагадаємо, що вчора, 3 ересня, путін зустрівся з монгольським президентом попри членство країни в МКС.