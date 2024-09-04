Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін досі вважає, що росія зможе повільно поглинути Україну – ISW

04 вересня 2024, 10:05
путін досі вважає, що росія зможе повільно поглинути Україну – ISW
А також, що росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти ЗСУ.

Президент рф Володимир путін вважає, що росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Військові аналітики пишуть, що хоча українська операція в Курській області, схоже, має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення глави рф Володимира путіна.

За оцінками ISW, путін вважає, що росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

Такі оцінки роблять путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, крім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.

Нагадаємо, що вчора, 3 ересня, путін зустрівся з монгольським президентом попри членство країни в МКС.

 

Володимир Путінвійна в Україні

Останні матеріали

Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 08:25
Точний удар по
Політика
Точний удар по "Газпрому" чи захоплення села Нью-Йорк. Що є "стратегічним" для західних ЗМІ? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 вересня 2024, 12:42
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Політика
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2024, 21:54
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється