путін дуже боїться арешту та намагається його уникнути за будь-яку ціну – Spravdi
російський диктатор владімір путін відміняє свої закордонні візити через побоювання бути арештованим.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).
Останнім часом путін мав відвідати декілька країн - Південно-Африканську Республіку та Туреччину. Однак його візити було скасовано.
При цьому влада ПАР раніше заявляла, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розуміє, що зобов'язана заарештувати президента рф. А ось в Туреччині Римський статут не ухвалювали.
"Раніше в МЗС рф у один голос запевняли, що "рішення МКС нікчемне й аж ніяк не вплине на роботу путіна, оскільки цей суд не є повноцінним органом". Запевнили, що навіть не реагуватимуть на ордер юридично", - сказано в повідомленні.
Однак 18 квітня російська Дума ухвалила закон, згідно з яким у росії саджатимуть на 5 років за допомогу МКС у затриманні путіна. Окрім цього даним законом путіну надали "додаткові повноваження" щодо захисту від МКС.
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