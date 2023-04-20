путін дуже боїться арешту та намагається його уникнути за будь-яку ціну – Spravdi

Останнім часом путін мав відвідати декілька країн.

російський диктатор владімір путін відміняє свої закордонні візити через побоювання бути арештованим.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

Останнім часом путін мав відвідати декілька країн - Південно-Африканську Республіку та Туреччину. Однак його візити було скасовано.

При цьому влада ПАР раніше заявляла, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розуміє, що зобов'язана заарештувати президента рф. А ось в Туреччині Римський статут не ухвалювали.

"Раніше в МЗС рф у один голос запевняли, що "рішення МКС нікчемне й аж ніяк не вплине на роботу путіна, оскільки цей суд не є повноцінним органом". Запевнили, що навіть не реагуватимуть на ордер юридично", - сказано в повідомленні.

Однак 18 квітня російська Дума ухвалила закон, згідно з яким у росії саджатимуть на 5 років за допомогу МКС у затриманні путіна. Окрім цього даним законом путіну надали "додаткові повноваження" щодо захисту від МКС.

Читайте також: Захід готується до того, що путін використає в Україні "всі інструменти, які в нього залишилися".