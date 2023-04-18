Захід готується до того, що путін використає в Україні "всі інструменти, які в нього залишилися" — The Guardian

Чиновники готові до ядерних загроз і кібератак у рамках відповіді росії на прогнозований контрнаступ.

Західні лідери готуються, що російський диктатор путін використає все можливе, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.

Про це повідомляє The Guardian.

Британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Японії заявили, що очікують від росії заходів у відповідь і "повинні бути готовими" до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати територію України.

Минулого місяця колишній президент росії Дмитро Медведєв заявив, що москва готова відповісти українцям "абсолютно будь-якою зброєю", якщо Київ спробує повернути Крим.

"Здається, у Кремлі визнали, що російські війська незабаром можуть почати оборонятись в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ сповільнюється", - написали у виданні.

Ядерна риторика росії об’єднала міністрів G7, які після двогодинної зустрічі в понеділок виступили із заявою, в якій засудили загрози як "неприйнятні" та розкритикували план путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся "відкритий обмін думками" щодо підходу до українського конфлікту, включно з "майбутніми перспективами" припинення війни, які, за словами прем'єра Британії Ріші Сунака, "зрештою дійдуть до столу переговорів".

Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не збільшить рівень військової підтримки.

При цьому група заявила, що "декларацій про непохитну підтримку недостатньо", а "дії все ще не відповідають риториці" у відображенні військових оцінок у європейських столицях і Вашингтоні.

На саміті G7 міністри підтвердили свою відданість "посиленню, повній координації та забезпеченню дотримання" санкцій проти росії, погодившись бути більш скоординованими, щоб запобігти ухилянню від заходів і боротися з третіми сторонами, які постачають зброю до москви.