Країни G7 пообіцяли жорстку єдину позицію щодо війни з росією

Також G7 продовжить вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує війну рф.

Глави МЗС країн G7 пообіцяли виступити єдиним фронтом проти агресивного вторгнення рф в Україну, заявивши, що зобов'язуються посилити і забезпечити дотримання жорстких санкцій проти москви.

Про це повідомляє AP.

Комюніке G7, в якому викладені зобов'язання країн групи, також містить рішучі слова, спрямовані на стримування агресії Китаю та КНДР в Північно-Східній Азії. Однак саме вторгнення росії в Україну стало головною темою триденної зустрічі глав МЗС у Японії.

"Ми залишаємося відданими посиленню санкцій проти росії, їх координації та повному їх виконанню", - заявили глави МЗС країн G7, додавши, що члени групи будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Країни G7 також підтвердили відданість притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, в тому числі шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, зокрема Міжнародного кримінального суду.

Також G7 продовжить вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує війну рф.

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу росії у війні або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до рф і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує росію", - заявили міністри.

Нинішній наступ росії значною мірою зупинився, і Україна готує контрнаступ, але у світі поширюється занепокоєння щодо неодноразових погроз глави Кремля застосувати ядерну зброю.

Дипломати G7 з Японії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади, Італії та ЄС підкреслили, що їхня зустріч у Каруїдзаві знаменує вирішальний момент у світовому реагуванні на російську та китайську агресію - дві кризи, які розглядаються як виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах. Глобальні зусилля, спрямовані на вирішення цих питань в ООН, були заблоковані непоступливістю Китаю та росії в Раді Безпеки.

Лідери та міністри закордонних справ країн G7, зокрема Франції та Німеччини, нещодавно відвідали Китай. Однак зростає занепокоєння після того, як Пекін нещодавно провів чергові військові навчання навколо острова. Китай також стрімко нарощує ядерні боєголовки та займає більш жорстку позицію щодо своїх претензій у Південно-Китайському морі.

Міністри G7 заявили, що мир і стабільність між Китаєм і Тайванем у Тайванській протоці є невід'ємним елементом безпеки і процвітання міжнародної спільноти та закликали до мирного вирішення проблем.

У комюніке також міститься заклик до Китаю утримуватися від погроз, примусу, залякування або застосування сили.

Окрім Пекіна, занепокоєння викликає Північна Корея, яка з початку минулого року провела випробування близько 100 ракет, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть досягнути материкової частини США, а також низку інших видів зброї меншої дальності, які загрожують Південній Кореї та Японії.

У спільній заяві також додається, що майбутні дії КНДР повинні отримати швидку, об'єднану і рішучу міжнародну відповідь, включаючи подальші заходи, вжиті Радою Безпеки ООН.

"Вкрай важливо, щоб санкції були повністю і скрупульозно виконані всіма державами і залишалися чинними до тих пір, поки існують програми Північної Кореї по створенню зброї масового знищення і балістичних ракет", - заявили міністри.

Нагадаємо, США направлять до Гааги прокурора для розслідування злочинів рф в Україні.