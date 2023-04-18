США направлять до Гааги прокурора для розслідування злочинів рф в Україні

Міжнародна слідча група, до якої увійшли сім країн, розслідуватиме міжнародні злочини, вчинені рф в Україні.

США призначили свого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ІСРА), який запрацює влітку в Гаазі на базі Євроюсту.

Про це повідомив генпрокурор США Меррік Гарленд під час зустрічі із генпрокурором України Андрієм Костіним, інформує Мін'юст США.

"Під час нашої сьогоднішньої зустрічі Генеральний прокурор і я обмінялися новинами про нашу роботу з Об'єднаною слідчою групою України, або JIT. Заснована на партнерстві семи країн, JIT розслідує основні міжнародні злочини, скоєні в Україні", - розповів Гарленд.

За його словами, Мін'юст також планує цього літа направити до посольства США у Києві постійного юрисконсульта. Цей радник працюватиме з українськими партнерами з цілої низки складних питань у сфері правосуддя.

Генпрокруор США додав, що оперативна група KleptoCapture — команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та інших співробітників — продовжує порушувати судові справи і заарештовувати кремлівських і російських військових посібників, що підпадають під санкції. Конфісковані у російських олігархів активи буде використано для відновлення України.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості для свого народу. І ми працюватимемо стільки, скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму", - зазначив Гарленд.

Раніше повідомлялось, що Польща, Литва та Естонія представили в ЄС пропозиції щодо 11 - го пакету санкцій проти росії.