ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент РФ Владімір Путін звинуватив Францію та Німеччину у тому, що вони "потурають" спробам Києва демонтувати Мінські домовленості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін: Франція і Німеччина потурають курсу Києва на демонтаж "Мінська"
На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод... Але насправді, на жаль, на жаль, (Берлін та Париж - Ред.) потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь
Фото: ria.ru
Про це Путін сказав на розширеному засіданні колегії МЗС РФ у четвер, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".
"На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод... Але насправді, на жаль, на жаль, (Берлін та Париж - Ред.) потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь", - заявив російський президент.
Проте Путін зазначив, що посередницькі зусилля у контактній групі та Нормандському форматі важливо продовжувати, оскільки інших міжнародних механізмів врегулювання конфлікту не існує.
Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.
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