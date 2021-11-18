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Путін: Франція і Німеччина потурають курсу Києва на демонтаж "Мінська"

На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод... Але насправді, на жаль, на жаль, (Берлін та Париж - Ред.) потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь
Президент РФ Владімір Путін звинуватив Францію та Німеччину у тому, що вони "потурають" спробам Києва демонтувати Мінські домовленості.
Путін: Франція і Німеччина потурають курсу Києва на демонтаж "Мінська" Фото: ria.ru
Про це Путін сказав на розширеному засіданні колегії МЗС РФ у четвер, його цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".
 
"На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод... Але насправді, на жаль, на жаль, (Берлін та Париж - Ред.) потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь", - заявив російський президент.
 
Проте Путін зазначив, що посередницькі зусилля у контактній групі та Нормандському форматі важливо продовжувати, оскільки інших міжнародних механізмів врегулювання конфлікту не існує.
 
Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
 
В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.
 
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18 11 2021 16:59
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