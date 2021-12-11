Міграційний скандал на кордоні Білорусі та Польщі став проблемою для України - Гройсман

На його думку, окремі рішення РНБО щодо кордону з Білоруссю не потрібно було приймати, адже мала бути довідка розвідки

Ситуація з мігрантами, що склалася на білорусько-польському кордоні, була цілком прогнозованою, але нинішня українська влада її "проспала", і тепер потрібно вирішувати, як зупинити цю штучну навалу.

Про це зазначає лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це не просто криза, яка стосується Польщі чи ЄС, це величезна і глибока проблема для України зокрема. Ми маємо 1200 км кордону з Білоруссю. Але 4 листопада - запам'ятайте цю дату - це дата прийняття спільної оборонної доктрини між Білоруссю і Росією. З цього моменту Росія керує Генштабом і військовими силами Білорусі. Тож загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі залишається великою!" - сказав Гройсман в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

На його думку, окремі рішення РНБО щодо кордону з Білоруссю не потрібно було приймати, адже мала бути довідка розвідки. "Ті люди, які там перебувають (як мігранти - ІФ), мають бойовий досвід! З якою метою їх відправляють до ЄС? Це питання номер один для сил безпеки, зокрема й України!" - зазначив політик.

"У розвідників достатньо сил і засобів, щоб зупинити це. Ми (уряд Гройсмана - ІФ) залишили їм боєздатну поліцію, боєздатну прикордонну службу, Нацгвардію з засобами, яких достатньо, щоб зупинити цю навалу", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що у Німеччині пропонують домовитися з Україною про тимчасове розміщення "нелегалів Лукашенка"