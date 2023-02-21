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путін готується до нового наступу в Україні – Столтенберг

21 лютого 2023, 15:56
путін готується до нового наступу в Україні – Столтенберг
Фото: 5 канал
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вкотре наголосив на необхідності підтримки України.

Президент росії володимир путін не хоче миру, він готується до нового наступу в Україні.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і віце-президентом Єврокомісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем прес-конференції у Брюсселі.

"Те, що ми бачили сьогодні, – президент путін не готується до миру, він готується до війни, до нових наступів. Він готується для того, щоб послати в Україну більше військ, більше озброєння", – сказав Столтенберг.

Єнс Столтенберг вкотре наголосив на необхідності підтримки України.

"Тому ми повинні підтримувати Україну, бо це буде трагедія для України, але також небезпека для всіх нас, якщо путін виграє війну в Україні", – додав Столтенберг.

Коментуючи чергове загостренння на сході України, генсек НАТО визнав, що поки важко сказати, чи йдеться про великий весняний наступ рф чи це просто своєрідна прелюдія до нього. За його словами, росія починає нові наступальні операції, мобілізує більше військ і тягнеться за допомогою до Північної Кореї та Ірану. Столтенберг також зазначив, що Альянс дедалі більше стурбований тим, що Китай планує підтримку росії.  

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, російський диктатор путін виступив перед Федеральними зборами рф. 

 

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