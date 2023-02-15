путін готується до тривалої війни – Reuters

Проте частина російської еліти не вірить у перемогу рф.

російський диктатор владімір путін готується до тривалої війни в Україні. Але глава кремля сильно помилився, бо повномасштабне вторгнення зробило рф агресором та міжнародно ізольованою країною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у москві.

Автори матеріалу наголошують, що російський диктатор розглядає війну "як переламний момент" та навіть можливість "провчити" США, відродити росію після розпаду радянського союзу. Проте путін помилився. Адже його надії покращити свою репутацію виявилися марними.

"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій", - наголосив співрозмовник британського агентства.

Попри бажання путіна воювати, частина російської еліти не вірить у перемогу Росії. Автори матеріалу наголошують: не зважаючи на наслідки війни для рф, у диктатора досі немає серйозного суперника за владу. Він навіть може не боятися президентських виборів 2024-го - з огляду на придушення будь-якого суспільного інакомислення,.

Reuters також пише, що у Москві побоюються економічних наслідків від війни.

"Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги росії над усім цивілізованим світом", - повідомило джерело, що близьке до кремля.

За його словами,рф перебуває в невигідному становищі як у військових технологіях, так і в мотивації. Втім, наголошує, співрозмовник, війна триватиме "дуже довго".