путін хотів послабити НАТО, але домігся протилежного – Шольц

Шольц додав, що лідер російського режиму путін зміцнив НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Таллінна запевнив, що підтримка України з боку Заходу не зменшиться, а росії настав час вивести війська та усвідомити, що розв’язана нею війна є безглуздою.

Про це повідомляє ERR.

Під час пресконференції після зустрічі лідерів країн Балтії в столиці Естонії Шольц підкреслив важливість оборони східного флангу Північноатлантичного Альянсу, додавши, що росії не вдалось його послабити.

Шольц додав, що лідер російського режиму путін зміцнив НАТО.

"путін помиляється у своїх розрахунках. Він хотів послабити НАТО, а домігся протилежного", - наголосив Шольц.

Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, зброєю та гуманітарною допомогою. "Це рішення непорушне", - сказав він і додав, що Захід також має посилити санкції проти росії та знайти способи запобігти ухилянню від санкцій.

"Разом з країнами Балтії, Європейським Союзом і міжнародними партнерами ми продовжуємо твердо стояти поруч з Україною і допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно. росія повинна зрозуміти, що ця війна безглузда, і вона повинна вивести свої війська", - сказав Шольц.

Шимоніте також підтвердила, що Литва не втомиться підтримувати Україну, бо інакше агресія росії одного дня може поширитися на інші частини Європи.

"Тільки об’єднана опозиція демократії та судове переслідування агресора може розірвати зачароване коло російських війн", – наголосила Інгріда Шимоніте.

Шимоніте додала, що, захищаючи власну країну, Україна також захищає свободу інших країн і заснований на правилах міжнародний порядок.

"Допомога Україні означає свободу, це інвестиція в мир і європейську безпеку. Україна також захищає нашу свободу і заснований на правилах міжнародний порядок. Тому швидка доставка зброї в Україну є важливою",- сказала вона.

Нагадаємо, члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку країни та її заявки на членство в Альянсі, хоча будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається досить віддаленою перспективою.