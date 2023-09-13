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путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі – CNN

13 вересня 2023, 10:11
путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі – CNN
Фото: primorsky.ru
До рф Кім Чен Ин прибув потягом. Кажуть, що разом з ним приїхали і члени його родини.

У росії стартувала зустріч президентів рф та КНДР – владіміра путіна та Кім Чен Ина – на космодромі “Східний”. Очікується. що однією із тем перемовин політиків стане надання озброєння рф для продовження війни проти України.

Про це повідомляє CNN.

Камери зафіксували, як Кім вийшов з потягу, потиснув руки декільком російським посадовцям на платформі. Згодом опубліковано кадри, як Кім виходить з чорного авто та тисне руку президенту РФ, який вже його очікував.

"Вітаю. Радий тебе бачити. Як пройшла твоя поїздка?”, – запитав путін у Кіма, на що останній відповів подякою за запрошення.

Опісля президенти пішли до космічного центру, де відбудуться перемовини.

За даними російських ЗМІ, під час екскурсії космодромом Кім детально розпитував путіна про ракети та роботу космодрому.

Журналісти запитали путіна, чи допоможе рф запускати супутники та ракети Північній Кореї, на що очільник кремля відповів ствердно.

"Саме для цього ми сюди приїхали. Лідер Північної Кореї проявляє велику цікавість до космосу та ракетної техніки, вони намагаються розвивати космос. Ми покажемо наші нові об’єкти”, – сказав він.

На кадрах, опублікованих російськими ЗМІ також видно, що поруч з Кім Чен Ином стоїть його сестра – Кім Йо Чжон.

Після екскурсії Кім та Путін почали офіційні перемовини. На початку перемовин путін заявив, що у країн є багато тем для обговорення, зокрема економічна та гуманітарна співпраці.

Своєю чергою Кім подякував путіну за запрошення до росії та додав, що у них “багато питань”, в яких вони можуть співпрацювати.

"І на передовій лінії антиімперіалізму та незалежності я завжди буду стояти поруч з росією, я використаю цю можливість, щоб дати зрозуміти це”, – сказав Кім.

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним.

Кім Чен ИнПутінкосмодромвійна в Україніросія окупанти

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