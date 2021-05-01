Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини
Про телефонну розмову прозвітувала пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".
Як заявили у президента РФ, Путін і Меркель обговорили "деякі аспекти внутрішньоукраїнського врегулювання, перш за все в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході "нормандських" самітів".
Також обговорювалися питання співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу "з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин".
ВІдзначається, що лідери домовились про продовження контактів на цю тему між міністерствами охорони здоров'я та іншими профільними структурами двох країн.
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