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Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини

Президент Росії Владімір Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок обговорили "нормандський процес" та потенційне спільне виробництво вакцин
Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини Фото: з вільних джерел

Про телефонну розмову прозвітувала пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Як заявили у президента РФ, Путін і Меркель обговорили "деякі аспекти внутрішньоукраїнського врегулювання, перш за все в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході "нормандських" самітів".

Також обговорювалися питання співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу "з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин".

ВІдзначається, що лідери домовились про продовження контактів на цю тему між міністерствами охорони здоров'я та іншими профільними структурами двох країн.

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05 01 2021 15:33
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