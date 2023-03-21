путін і Сі підписали в москві 2 документи – росЗМІ
21 березня 2023, 21:07
Глави Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали в Москві два спільні документи.
Пише риа новости.
Один документ - це заява про плани економічного співробітництва, інший - заява про плани поглиблення партнерства, йдеться на сайті.
путін підтримав розвиток спортивних зв'язків між росією і Китаєм і створення спортивної асоціації в рамках Шанхайської організації співробітництва, пишуть росзмі.Раніше стало відомо, що Сі запросив путіна відвідати Китай.