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Сі запросив путіна відвідати Китай

21 березня 2023, 17:11
Сі запросив путіна відвідати Китай
Голова Китаю Сі Цзіньпін сьогодні розпочав в кремлі другий день переговорів із президентом росії володимиром путіним.

Про це пише сайт кремля.

"Розпочалася розмова глави російської держави з головою КНР. Обговорюються актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між росією та Китаєм, поглиблення співробітництва на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні Сі Цзіньпін провів переговори з прем'єр-міністром росії михайлом мішустіним, якого, запросив найближчим часом відвідати з візитом КНР, щоб поновити механізм регулярних зустрічей глав урядів росії та Китаю.

Також глава КНР повідомив, що запросив президента путіна цього року у зручний для нього час відвідати Китай. Наприклад, в рамках третього міжнародного форуму високого рівня ініціативи "Один пояс, один шлях".

В ISW заявили, що Сі Цзіньпін не надаватиме путіну потрібну допомогу.

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