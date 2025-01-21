путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Перемовини відбулись по відеозв'язку.

Сьогодні, 21 січня, президент рф Володимир путін провів телефонну розмову з главкою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Розмова відбулася по відеозв'язку.

Під час розмови Сі Цзіньпін заявив про "готовність у 2025 році вивести відносини Китаю і рф на нову висоту, протистояти зовнішній невизначеності".

путін же сказав, що "спільна робота росії та Китаю відіграє важливу стабілізуючу роль у міжнародних справах".

"Ми координуємо наші кроки і на інших багатосторонніх майданчиках - в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, "Групі двадцяти", АТЕС. Спільно виступаємо за побудову більш справедливого багатополярного світопорядку, ведемо роботу в інтересах забезпечення неподільної безпеки на євразійському просторі та у світі загалом", - заявив він.

Також диктатор рф додав, що росія вийшла на перше місце з постачання до Китаю природного газу, утримує перше місце з постачання нафти і за його словами, зростання товарообігу між москвою і Пекіном за 11 місяців 2024 року становило понад 7% і сягнуло понад $220 млрд.

Вчора Дональд Трамп також анонсував нові контакти з лідером КНР, проте не повідомив, коли вони можуть відбутися.

Кілька днів тому ми писали, що Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.