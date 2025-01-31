В січні глава рф говорив про курську область рф лише один раз.

Через 6 місяців після початку операції ЗСУ на Курщині російський президент Володимир путін майже перестав говорити про те, що відбувається в регіон через те, що просування армії рф поступово сповільнюється.

Про це пише російський портал Агентство.

В цьому місяці путін лише раз публічно згадав Курську область рф під час привітання працівників прокуратури.

"Прокуратурі потрібно приділити особливу увагу розв'язанню проблем громадян у Донбасі та Новоросії, Курській області, в інших наших регіонах, які перебувають у безпосередній близькості від лінії бойового зіткнення", - сказав він.

Журналісти пишуть, що найчастіше президент рф говорив про Курську область в серпні - одразу після початку операції ЗСУ, а також у грудні, коли підбивав підсумки року, тоді путін згадував регіон по вісім разів.

Також в кінці року він призначив Олександра Хінштейна новим губернатором Курської області.

У вересні путін згадував регіон чотири рази і ще чотири рази в жовтні.

В п’ятницю, 31 січня, ми повідомили, що Північна Корея відводить війська з Курської області після великих втрат.