Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін ігнорує Курщину, але почав частіше згадувати Трампа – росЗМІ

31 січня 2025, 21:37
путін ігнорує Курщину, але почав частіше згадувати Трампа – росЗМІ
iakursk.ru
В січні глава рф говорив про курську область рф лише один раз.

Через 6 місяців після початку операції ЗСУ на Курщині російський президент Володимир путін майже перестав говорити про те, що відбувається в регіон через те, що просування армії рф поступово сповільнюється. 

Про це пише російський портал Агентство.

В цьому місяці путін лише раз публічно згадав Курську область рф під час привітання працівників прокуратури.

"Прокуратурі потрібно приділити особливу увагу розв'язанню проблем громадян у Донбасі та Новоросії, Курській області, в інших наших регіонах, які перебувають у безпосередній близькості від лінії бойового зіткнення", - сказав він. 

Журналісти пишуть, що найчастіше президент рф говорив про Курську область в серпні - одразу після початку операції ЗСУ, а також у грудні, коли підбивав підсумки року, тоді путін згадував регіон по вісім разів.

Також в кінці року він призначив Олександра Хінштейна новим губернатором Курської області.

У вересні путін згадував регіон чотири рази і ще чотири рази в жовтні.

В п’ятницю, 31 січня, ми повідомили, що Північна Корея відводить війська з Курської області після великих втрат.

 

Володимир Путінвійна в УкраїніКурськ

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється