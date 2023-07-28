путін ігнорує спроби Ердогана обговорити "зернову угоду" – WSJ

Останніми тижнями Ердоган неодноразово заявляв, що планує провести переговори з російським диктатором щодо повернення до "зернової ініціативи".

російський диктатор владімір путін ігнорує спроби турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про повернення до "зернової угоди".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Останніми тижнями Ердоган неодноразово заявляв, що планує провести переговори з російським диктатором щодо повернення до "зернової ініціативи", однак телефонної розмови між главами держав так і не відбулося, кажуть дипломати.

За словами дипломатів, турецькі офіційні особи продовжують домагатися вирішення цього питання іншими каналами зв'язку з кремлем.

"Рішення росії вийти з угоди, що дає змогу експортувати українське зерно по всьому світу, - це авантюра путіна, яка може призвести до дипломатичної напруженості у відносинах із двома найвпливовішими партнерами країни - Китаєм і Туреччиною", - зазначає видання.

При цьому наголошується, що така поведінка кремля може бути пов'язана з рішенням Ердогана повернути захисників "Азовсталі" в Україну, а також зі схваленням Туреччиною вступу Швеції в НАТО.

"Думаю, що путін перестав довіряти Ердогану як раніше. Для путіна незвично не брати слухавку", - сказав колишній радник посольства Туреччини в москві Гюльру Гезер.

17 липня в росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.

Лідери Африки, які прилетіли на форум в Санкт-Петербург, закликали російського диктатора відновити експорт українського зерна.