Президент росії володимир путін відвідає з візитом Туреччину в останній тиждень серпня.

Про це повідомля газета Hurriyet.

"На порядку денному переговорів путіна з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом будуть питання відновлення зернової угоди, двосторонні зв'язки, відносини між Туреччиною, Азербайджаном та Вірменією, а також нормалізація відносин між Туреччиною та Сирією", - пише турезьке ЗМІ.