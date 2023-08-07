путін може відвідати Туреччину наприкінці серпня
07 серпня 2023, 12:29
Фото: REUTERS
Президент росії володимир путін відвідає з візитом Туреччину в останній тиждень серпня.
Про це повідомля газета Hurriyet.
"На порядку денному переговорів путіна з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом будуть питання відновлення зернової угоди, двосторонні зв'язки, відносини між Туреччиною, Азербайджаном та Вірменією, а також нормалізація відносин між Туреччиною та Сирією", - пише турезьке ЗМІ.На початку серпня стало відомо, що Ердоган домовився з російським диктатором путіним про візит до Туреччини.