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ПОЛІТИКА

путін може використати лукашенка для ухилення від західних санкцій — ISW

01 березня 2023, 14:21
путін може використати лукашенка для ухилення від західних санкцій — ISW
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: ria
білоруський диктатор лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики процитували видання Deutsche Welle, яке писало, що у поїздці лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.

У звіті мовиться, що раніше диктатор заявляв, що оборонна промисловість білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до мікроелектроніки, оптики та комплектуючих, імпортованих з інших держав.

Як доказ, в ISW навели слова представників української розвідки про те, що лукашенко вже допомагав путіну отримати зброю для війни проти України, постачаючи артилерійські боєприпаси з білоруських складів.

Окрім цього, інформують фахівці, під час візиту до Китаю лукашенко говорив, що росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та припинення війни проти України.

Він також звинуватив Захід і США в тому, що вони змусили українських чиновників відмовитися від переговорів з рф.

"путін і лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку кремль застосував у грудні 2022 року", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Аналітики пояснили, що ця інформаційна кампанія мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах і, ймовірно, сприяла затримці надання західними танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів.

"кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагнути отримати поступки перед потенційними подальшими невдачами в Україні", - додали у звіті.

Раніше повідомлялось, що самопроголошений президент білорусі їде до Пекіна на тлі повідомлень про те, що Китай розглядає можливість відправлення росії летальної зброї.

КитайвійнасанкціїЛукашенкоПутін

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