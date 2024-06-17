Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін може застосувати ядерну зброю за однієї умови – The Times

17 червня 2024, 11:55
путін може застосувати ядерну зброю за однієї умови – The Times
Фото: EPA/UPG
Путін не застосує ядерну зброю, допоки його армія має перевагу на війні, переконаний секретар РНБО України.

Президент росії владімір путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні.

Про це секретар РНБО України Олександр Литвиненко сказав у інтерв'ю The Times.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки, "ми не можемо нічого виключати, якщо росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

За словами Литвиненка, така поразка може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії рф та протестів у москві.

Водночас секретар РНБО повідомив про відсутність вірогідності того, що путін застосує ядерну зброю, допоки його армія має перевагу на війні.

Навіть якщо країна-агресорка застосує тактичну ядерну зброю, то це буде озброєння меншої потужності. Як зазначив Литвиненко, навряд чи путін використає стратегічне ядерне озброєння, що майже напевно спровокувала б Третю світову війну, оскільки "він хоче жити".

Секретар РНБО Литвиненко також висловив думку, що поразка росіян на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування ядерної зброї, оскільки путін може спробувати переконати свій народ, що така поразка насправді є "перемогою".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде перемовини про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям загрози з боку росії та Китаю, що зростає.

ядерна зброяВладімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється